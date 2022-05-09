الاحتلال يهدم دفيئة زراعية في فروش بيت دجن

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دفيئة زراعية "بيت بلاستيكي"، في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت بيتا بلاستيكيا زراعيا تعود ملكيته للمواطنة عتاب حنيني؛ بحجة إقامته في مناطق "إطلاق نار".

يذكر ان سلطات الاحتلال أعلنت منذ سبعينات القرن الماضي ما يقرب من 18 بالمائة من الضفة الغربية، أو ما يقرب من 30 بالمائة من المنطقة (ج)، كمناطق إطلاق نار، حيث تمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها او التواجد فيها، وهو شكل من اشكال السيطرة إلى أراضي المواطنين.