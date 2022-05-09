أم الفحم تشيع جثماني منفذي عملية الخضيرة

وطن: شيع العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، منتصف ليل الأحد - الإثنين، جثماني منفذي عملية الخضيرة إبراهيم وأيمن إغبارية في مدينة أم الفحم.

وانطلقت الجنازة من مشفى النور الطبي في مدينة أم الفحم باتجاه مقبرة حي الجبارين في المدينة، وذلك وفقًا للشروط المقيدة التي وضعتها سىلطات الاحتلال على عائلتي الشابين.

وسلمت سلطات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، الجثتين إلى عائلتيهما في مدينة أم الفحم، وذلك بعد احتجازهما أكثر من شهر.

وجاء قرار تسليم الجثتين ضمن شروط مقيدة، منها مشاركة 100 من أفراد العائلة في الجنازة، وعدم رفع أعلام ورايات التي تدل على تنظيمات سياسية.

وحسب ما ورد من سلطات الاحتلال، فإنه في حال عدم التقييد بالشروط، سيتم تغريم الموكل بالتسليم من أفراد العائلة بمبلغ يقدر بـ50 ألف شيكل.

وكان إبراهيم وأيمن إغبارية نفذا عملية في مدينة الخضيرة، يوم 27 آذار/ مارس 2022 وقتل في العملية عنصران من شرطة الاحتلال، بالإضافة إلى منفذا العملية، وأصيب 10 أشخاص منهم بالهلع والجروح الطفيفة.