المبادرة الوطنية تنعى القائد الوطني الكبير عبدالهادي أبو خوصة

وطن: نعي الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية وقيادة حركة المبادرة الوطنية للشعب الفلسطيني القائد الوطني والمناضل الكبير عبد الهادي أبو خوصة (أبو أكرم) أحد مؤسسي وقادة حركة المبادرة الوطنية، الذي كان له باع طويل في النضال الوطني ضد الاحتلال على مدار خمسة وخمسين عاما إلى جانب رفاقه وفي مقدمتهم القائد الوطني والمناضل الكبير د. حيدر عبد الشافي.

وتعرض القائد عبد الهادي أبو خوصة للاعتقال والملاحقة لسنوات طويلة وكان مشاركا في تأسيس لجان التوجيه الوطني وعضوا في القيادة الموحدة للانتفاضة الشعبية الأولى.

وكان للراحل أبو أكرم دور كبير في بناء مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية الشعبية في قطاع غزة حيث شارك في تأسيس وقيادة جمعية الهلال الأحمر في القطاع وجمعية الإغاثة الطبية وجمعية بنك الدم واللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين، وفي عدد كبير من المبادرات الوطنية والمجتمعية حيث كرس حياته بتفان ونكران ذات كامل للنضال الوطني لهموم الشعب الفلسطيني واحتياجاته المجتمعية.

وتقدمت حركة المبادرة الوطنية بالتعازي الحارة لعائلته وعشيرته ورفاق دربه، مؤكدة أنها ستواصل الكفاح دون كلل من أجل المثل والقيم التي عاش من أجلها.