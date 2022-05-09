الخليل: مقتل شاب والنيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق

وطن: قتل شاب من مدينة الخليل (20 عاما)، فجر اليوم الاثنين، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة وفاته.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه تم نقل شاب إلى المستشفى الاهلي نتيجة اصابته بجروح خطيرة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقد أعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأصول.