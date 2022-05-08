"وطن" تعقد مناظرة انتخابية غدا الاثنين بين مرشحين مستقلين متنافسين على مجلس نقابة المحامين

تعقد شبكة وطن الإعلامية مناظرة انتخابية لانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، تبثها مباشرة بين مجموعة من المحامين المستقلين وهم: غاندي ربعي، ومحمد هريني، وعبد الله أبو صاع.

ويحاور المتنافسين في المناظرة، المحامي الدكتور أحمد الأشقر، غدا الإثنين الموافق 8-5 في تمام الساعة الخامسة مساءً‎، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية.

وتأتي المناظرة الانتخابية لمجلس نقابة المحامين نظراً للأهمية البالغة لانتخابات نقابة المحامين على المستوى الحقوقي والنقابي الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الأحد بتاريخ 15/5/2022، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً، في أجواء تنافسية بين الكتل والمرشحين المتنافسين على مجلس النقابة.