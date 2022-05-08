الاحتلال يرفع الإغلاق المفروض على الضفة باستثناء رمّانة وحاجز بيت حانون "إيرز"

وطن: رفع الاحتلال الإسرائيليّ، الإغلاق المفروض على الضفة الغربية المحتلة، باستثناء رمّانة غرب جنين، قرية منفذي عملية "إلعاد"، اللذين أعلن جيش الاحتلال والشرطة والشاباك في بيان مشترك بوقت سابق، الأحد، اعتقالهما، والتي أُصيب فيها عدد من المواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمتها مساء اليوم ذاته.

جاء ذلك بحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان أصدره مساء الأحد، وذكر خلاله أن القرار جاء "بعد تقييم أمنيّ".

وذكر أن حاجز " إيريز ’بيت حانون’ (سيبقى) مغلقا أمام حركة سكان قطاع غزة حتى إشعار آخر".

ولفت البيان إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، ويخضع لموافقة منسق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في الأراضي" المحتلة.

كما أشار البيان إلى أنه "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيكون هناك تقييم آخر للوضع حول الموضوع" ذاته.

وكانت سلطات الاحتلال، قد مددت الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة المحاصر حتى يوم الإثنين، وذلك عقب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء السبت.

وشملت إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاقا شاملا للحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون - "إيريز" وكرم أبو سالم).

(عرب 48)