صدى سوشال يوثق أكثر من 172 انتهاكاً خلال شهري مارس وابريل

وطن: وثق مركز صدى سوشال استمرار انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني بل وارتفاع وتيرتها، حيث رصد المركز انتهاكات بلغ عددها أكثر من 172 انتهاك خلال شهري مارس وابريل.

وقال مركز صدى سوشال أنه لأول مرة يدخل تطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس” الى الحرب التي تشنها منصات التواصل الاجتماعى الاخرى على المحتوى الفلسطيني، حيث تلقى المركز عدد من الشكاوي على التطبيق خلال الشهر المنصرم.

كما وثق المركز حملة ضد المحتوى الفلسطيني المتعلق بخوارزميات النصوص حيث تم اضافة كلمة “السنوار” في اشارةً الى رئيس “حركة حماس” في غزة القيادي “يحيى السنوار”

وفي اطار ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني خلال الشهرين الماضيين، استنكر موقع صدى سوشال هجمة ميتا ضد الصفحات الاخبارية والحسابات الفلسطينية بسبب تغطيتها الأحداث الأخيرة بالقدس المحتلة، والمسجد الأقصى فيما يتعلق باعتداءات قوات الاحتلال على المصلين أثناء أدائهم صلاة فجر الجمعة الثانية من رمضان حيث رصد المركز عددا من الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني بسبب نشرهم للأحداث الجارية لا تخالف سياسات إدارة فيسبوك، ومجرد محتوى اخباري.

أحد أبرز الصفحات التي تم حذفها من قبل ادارة فيسبوك دون أي سابق إنذار صفحة “القسطل الإخباري” المختصة بتغطية أخبار مدينة القدس والمسجد الأقصى رغم التزامها الدقيق بمعاييره في النشر حيث قالت إدارة القسطل أن إدارة فيسبوك لم تُرسل أي رسالة كالمعتاد، وقد تمكن المركز من استعادتها بعد ساعات، وكذلك ايضا تم حذف صفحة “الضفة الان”. واعتبر المركز أن هذه الحملة تساوقاً واستجابة لطلبات إسرائيلية من أجل تضييق الخناق على الفلسطينيين و وسائل اعلامهم على فضاء الموقع الأزرق الذي يدعي تأسيسه من أجل مساحة حرة وللتعبير عن الرأي.

ورصد المركز انتهاكات عديدة للمسلسل الرمضاني “قبضة الأحرار” الذي عُرض على قناة الاقصى الفضائية ويتحدث عن سلسل قضايا مهمة تعاملت معها المقاومة الفلسطينية، حيث وثق المركز عدد من الانتهاكات على عدة منصات حوله.

وتمكن المركز خلال الشهرين الماضيين من استعادة عددا من الصفحات والحسابات التي تعرضت لانتهاكات، وجاري العمل على استعادة ما تبقى بالتواصل مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلنت دولة الاحتلال تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل بمشاركة الجيش والشاباك والشرطة حيث كشف المراسل العسكري للقناة 12 العبرية “نير دفوري” عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي بمشاركة كلا من ممثلين عن الجيش والشاباك وشرطة الاحتلال بادعاء أن هذه الوسيلة “ستساهم في خفض حالة التوتر ومنع التحريض على تنفيذ العمليات”. ووفق مراسل القناة، فإن “إسرائيل” تقدمت بطلب جديد لإدارة الفيس بوك والتيك توك لمساعدتها في الكشف عن “محرضين وتشويش عملهم.”

كما كشفت الحرب الروسية الاوكرانية نفاق شركة “ميتا” ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع كلا من المحتوى الفلسطيني والاوكراني، حيث أعلنت “ميتا” إجراء تعديل على قواعدها للسماح برسائل “عنيفة” ضد الروس الذين يدعمون الحرب في أوكرانيا والجنود الروس المشاركين في الحرب، على منصتى فيسبوك وانستغرام، و بحسب بيان أصدره مدير الاتصالات في “ميتا” سيتم السماح مؤقتا بأشكال التعبير السياسي العنيف التي تعتبر في العادة انتهاك لقواعد المنصتين، وتشمل التعبيرات المسموح استخدامها مقولات مثل “الموت للغزاة الروس”.

وختاما، يهيب المركز بكافة المستخدمين الذين يتعرضوا لانتهاك رقمي وخصوصا المنصات الاعلامية والصحافيين بضرورة التواصل معه حيث يعمل المركز انطلاقا من حرصه على حماية المحتوى الفلسطيني من توثيق الانتهاك والتواصل مع إدارات المنصات لمساعدتكم في حل المشكلة.