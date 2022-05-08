نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المشفى بشكل عاجل

وطن: أعلن نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان مجددا إلى مستشفى "اساف هروفيه" بشكل عاجل، بعد تدهور حاد أصاب جهاز المناعة لديه.

وبدأت الحالة الصحية للأسير أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم في الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض الأسير مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأسير ناصر أبو حميد يبلغ من العمر اليوم 50 عاماً، وهو من مخيّم الأمعري الواقع جنوبي مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبّدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في معتقلات الاحتلال. كذلك تعرّض منزلهم للهدم مرّات عدّة على يد قوات الاحتلال، آخرها في عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدّة، وقد فقدوا والدهم في خلال سنوات اعتقالهم.