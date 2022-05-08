غياب العدالة

كتب نبيل المصري: متى ينتهي صراع البشرية وليس صراع الطبيعة؟ فنرى من حرب الطبيعة البراكين والزلازل والأوبئة وهيجان البحر وأمواجه العاتية التي أطلق عليها الإنسان تسونامي، والتي ضربت اليابسة ودمرت المباني وزرعت الرعب والهلع والخوف، إنها الطبيعة وقوانينها وسيرورتها، لكن المؤلم والمحزن ان الإنسان لا يتوقف عن الطمع والجشع والذاتية بالتملك والهيمنة والسيطرة التي دمرت الكون أمام ثقافة سائدة في بقاء واستمرار الصراع الاجتماعي الاقتصادي، على الرغم من التجارب التاريخية لسلسلة الحروب الدامية وما قد توصل إليه من مفاهيم وقوانين حضارية بعد الحربين العالمية الأولى والثانية؛ حيث دفع الإنسان الضريبة الكبرى من الويلات والمآسي.

فقد تأسست عصبة الأمم وسرعان ما منيت بالفشل، تبعتها هيئة الأمم بمواثيقها وقوانينها وأهدافها النبيلة والسامية تحت شعار (إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب والحفاظ على الأمن والسلام العالمي والأمن بين الدول)، إلا أن العالم استمر في سباق التسلح والانتقال إلى وسائل وأدوات حديثه ومتطورة وبأشكال متعددة، كما هدر الإمكانيات العلمية والمادية على حساب جياع ومضطهدي الكون. إن رأس المال الذي اعتلى السلطة السياسة استمر في جبروته وتسلطه على العالم رغم نتائج القنابل النووية والذرية التي ما زالت آثارها ونتائجها ماثلة أمامنا، ومع انتقال الرأسمالية إلى الامبريالية استمر الصراع الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي والاجتماعي ضاربا بكافة المواثيق والمعاهدات عرض الحائط، بل استغل وجودها وشرع قوانين واتفاقيات ومعاهدات لضرب العالم؛ كالبنك الدولي صانع الأزمات السياسية والاقتصادية، بل إنه قد جند العلماء والمفكرين، واستغل العلم والمعرفة، وصنع أنظمة جديدة. باختصار قامت الأمم المتحدة بتغييب العدالة الاجتماعية بل اغتالتها تماشيا مع السياسات الامبريالية، وسخر تطور العلم والتكنولوجيا والفكر والصحافة من اجل تسويق برامجه سعيا للقضاء على الفكر التقدمي الديمقراطي.

إن وباء كورونا الذي اجتاح العالم سيكشف سره الغامض للأجيال القادمة؛ وذلك بعد الإفراج عن الوثائق السرية، فوقوف منظمة الصحة العالمية صامتة وعاجزة عن القيام بواجبها الإنساني أمام لقاح الكورونا؛ حيث حصلت أوروبا وأمريكا على 70% من اللقاح، بينما حصلت إفريقيا على 10%، أليس ذلك أكبر دليل على التمييز العنصري؟ كما أشارت تقارير الأمم المتحدة ان 87 مليون نسمة في باكستان يعيشون تحت سقف خط الفقر، وقد أشارت التقارير أيضا بأن حاجة المؤسسات الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة سوف يتدنى الى 5% من الأيدي العاملة، إضافة إلى الاختلال البيئي والتصحر وشح المياه؛ علما أن العالم مقبل على مجاعة حقيقية مقابل انحسار الثروات الضخمة بأيدي فئة قليلة؛ فعائلة روتشيلد تمتلك نصف مخزون العالم من المياه، وأكثر من ثلث ثروة العالم، إضافة لامتلاكها البنك الدولي.



باختصار ؛ فإنشاء الأمم المتحدة , والدعوة إلى والتعايش السلمي كان نتيجة الذعر النووي، وليس عقيدة ثابتة تخدم الإنسانية ، فهيمنت الامبريالية الأمريكية على العالم ، ونهبت خيرات الكون المادية والمالية ، وأنشأت أحلافا عسكرية واقتصادية مع الدول التي تدور في فلكها ضمن صراع إيديولوجي وثقافي ، بما أطلق عليه الحرب الباردة بل حرب الاستنزاف ، واستمرت في سباق التسلح وحرب النجوم ، فاستمر الصراع الاستعماري بأشكال ووسائل حديثه، مع استقرار نسبي بسبب الثنائية الدولية لقطبين متصارعين ، إلى جانب بؤر التوتر الخارجية ، حتى استطاعت تفتيت الاتحاد السوفيتي والاشتراكية الدولية لتهيمن على رأس الهرم العالمي الدولي. انها المقدمات لانسحابها من المعاهدات والمواثيق الدولية؛ فقد سيطرت على الفضاء الخارجي وما وراء البحار والمحيطات، واعتبرتها ملكية خاصة ومناطق نفوذ لتشرع بحرب على العراق تحت مبرر وجود أسلحة غير تقليدية، بالأمس القريب تجمع عدد من الضباط والجنود الأمريكيين أمام البيت الأبيض ورموا أوسمتهم على قارعة الطريق، بعد توصلهم بأنها حرب ظالمة.

لم توقف الامبريالية حروبها واستعمارها للدول ؛ بل كانت السباقة لإشعال الحروب في العراق وسوريا وفنزويلا واليمن وليبيا ، وأفغانستان وفلسطين ، إلى جانب الحرب الاقتصادية على الصين وإيران وكوبا وروسيا تحت مصطلحات وعناوين الثورة لخلق شرق أوسط جديد، وعالم خال من الكراهية والغطرسة الثقافية والفكر في حرب إيديولوجية، حيث تم تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات وأنظمة تابعة، كما أعاقت وعطلت الوحدة الأوربية ضمن استراتيجية عسكرية جديدة، وبين الثورة الخلاقة والشرق الأوسط الجديد ، جاء الأدميرال الأمريكي إلى تل أبيب وألقى محاضرة استراتيجية جديدة؛ "الحرب الخامسة والسادسة ، وحرب الأدمغة والسيطرة على العقول ، والتي تعتمد على إنشاء بؤر توتر ومجموعات طائفية وعرقية من خلال الحصار الاقتصادي والمالي ، وإقامة دول وكيانات هشة وضعيفة مسيطر عليها.

• انه ما جسده أحد الفلاسفة وهو توماس مالثوس القس انجليزي الأصل عام 1798 حين قال: " إن النظم ليست مسؤولة عن البؤس والظلم، إنما تقع المسؤولية على الطبيعة ذاتها، ومن الضروري تدخل عوامل خارجية لإيقاف الاختلال، وأطلق عليها موانع إيجابية (الحروب، والمجاعات، والأوبئة، والإمراض). فكر يبرر الحرب وعدم التصدي للكوارث الطبيعية؛ بل السماح بإنتاج الأسلحة البيولوجية ونشر الأوبئة والأمراض.

الفكر العنصري في نظرية مالثوس (البقاء للأصلح) والخوف والهلع من النقص الحاد في الخيرات المادية ونفادها ، وحب الذات المفرط وحب التملك، فالملكية الخاصة وقوانينها شرعت الحروب الظالمة والاستعمار والعدوان ؛ مستغلة التطور العلمي والتكنولوجيا المعلوماتية ، وتكديس الأموال في يد حفنة مالية أقاموا الأجهزة والمؤسسات والمراكز لخوض حرب ايديولوجية وفكرية وغزو ثقافي، فكانت الرواية السردية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فان إخراج فلم مرض معد فيروس كونتاجيون والذي أخرج عام 2011 يتناول بالتفصيل وباء كارونا (الجائحة) مصدرها ومفعولها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

كما كانت السردية في العدوان على العراق وامتلاكها للأسلحة البيولوجية ، والسماح بتدمير الحضارة وقتل العلماء ، وكما كانت الحرب على أفغانستان وفنزويلا وكذلك على اليمن، إن الضمير العالمي الإنساني في حالة غياب أو انسجام مع الفكر والفلسفة التكافلية، لقد أطلق المخرج الاسباني خوليو بيريز كامبو في فلمه الوثائقي القصير أطفال غزة صرخة عام 2018 ؛ حيث صور الألم والعذاب والقهر ، وكيف قصف طيران الاحتلال الاطفال وهم يلعبون على رمال البحر بتلذذ وفخر، وأطلق الصرخة الثانية عام 2019 في فلم وثائقي آخر أطفالنا بنين حيث وثق المشاهد الحقيقية لبؤس وعذاب الأطفال، حيث الاتجار بالأطفال وبيع الأعضاء والجنس، علما بأن كلا الفلمين حصل على جوائز تقديرية عديدة ؛ إلا أن الضمير الإنساني في سبات عميق، كما هو ضمير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة .

فالطائرات الحربية قد دمرت غزة وقبلها بيروت وأفغانستان، إلى جانب اضطهاد أطفال فلسطين واليمن والبحرين، وإعدام المواطنين بالسعودية دون صحوة ضمير، مقارنة مع مهاجري أوكرانيا؛ حيث تدفقت المساعدات الإنسانية والعسكرية وتامين المهاجرين حسب اللون والعرق والدين، عنصرية بالمليارات تتدفق من أمريكا وأوروبا والأسلحة بأنواعها وأصنافها؛ حيث أطلق الرئيس الأمريكي يد إسرائيل في مقاومة ثوار وقتل أطفال فلسطين الذين يقاومون آلة البطش والعدوان بالحجر، مخربين ازدواجية المعاير أم انحياز مطلق ومشاركة بالعدوان. منذ أكثر من سبعين عاما والشعب الفلسطيني يعيش في مخيمات اللجوء والشتات والخيام، يعذب وينكل به، ويننتهك العدو المقدسات ودور العبادة مع اعتداء بربري على الأطفال والنساء، وليس من قبيل الصدفة أن يوقف الاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ويشترط أعضاؤه تغيير المنهاج الفلسطيني الخاص بنصرة المقاومة والمعادي للسامية حسب ادعائهم؛ حيث قدمت المجر كعضو في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح مقابل ايصال المساعدات المعلن عنها.



والسؤال المطروح أين قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟! أين منظمة الإغاثة الدولية من قرارات لم تر النور محفوظة في سجلات؟! وأمريكا تشن حربا أيديولوجية واقتصادية وعسكرية على روسيا، قال ارنست همنغواي: لا تظن أبدا ان الحرب مهما كانت ضرورية أو مبررة ليست جريمة. حرب اوكرانيا عادلة ودفاعا عن النفس ، ومبررة لأنها حرب عالمية تدور رحاها منذ سنوات بأدوات وحلفاء الامبريالية العالمية وأجهزتها، فابتداء من الحرب الاقتصادية وتفتيت الاتحاد السوفيتي والتدخل المباشر وغير المباشر للعديد من دول المعسكر الاشتراكي ، وقلب أنظمة الحكم والحصار الظالم على كوبا وبعدها السلفادور وفنزويلا وكوريا وفيتنام ، و أفغانستان وإيران والعراق وليبيا فالسودان، إلى البحر الأسود وسوريا والحصار الاقتصادي على كافة الدول وآخرها روسيا والصين، إنه التسونامي البشري للسيطرة والهيمنة ونهب الخيرات ، إلى جانب العنصرية والاستمرار في اضطهاد الشعوب.

إن روسيا تخوض حربا عالمية نيابة عن العالم المظلوم والمضطهد، ودفاعا عن الحريات الإنسانية والاجتماعية؛ إنها الحرب

العادلة بكل ما للكلمة من معنى، وضرورة مناصرتها ودعمها واجب إنساني وأممي لإيقاف التسونامي الزاحف، الامبريالية الأمريكية وحلف الأطلسي وأعوانه المتآمرين على التحرر والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لقد استوقفني إجابة وزير الخارجية الروسي عندما سئل عن موقف الدول والشعوب عن الواجب الأخلاقي والمصلح، فقال: (إن هنالك تنويم مغناطيسي ذاتي) أنه أحد أهم العوامل التي تساعد على استمرار الاضطهاد والعبودية والظلم من خلال الهيمنة المطلقة على الإعلام، والكذب والخداع من خلال تفشي الثقافة الخارجية والقضاء على الترابط الاجتماعي والإنساني، وغياب الضمير إلى جانب الأنانية المفرطة والخوف.



لقد أظهر المخرج أولى براوند هل لفلم الدمار ، والذي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الثانية ، عندما احتل الألماني الدنمارك سنة 1943 ، وعندما قصف طيار ألماني ديرا ومدرسة عن طريق الخطأ لعدم امتلاك الطائرة الأدوات والتكنولوجيا الحديثة ، وعاش الطيار في عذاب أفقده عقله، في حين قصف الطيار الإسرائيلي أطفال غزة وهم يلعبون على الرمال وهو يملك أدق الميزات التكنولوجيا؛ حيث صرح مركز الصناعات أن الطيار يرى على الشاشة أمامه أحرف جريدة يقرؤها مواطن أمام فندق في بغداد ، كما قصفت القوات الأمريكية ملجأ العامرية بأحدث الصواريخ .والأمثلة كثيرة، إبان الحرب على غزة لبنان سوريا والعراق وكل ذلك تجسيدا للمصالح الاقتصادية. متى يصحو الضمير الغائب والولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت الحرب على إيران، وأعدمت رئيس العراق في صبيحة العيد دون واعز من أخلاق أو ضمير، بل تعبيرا عن عنصرية مطلقة، واستخفافا بمشاعر المسلمين، وإقامة السجون في أبو غريب وغوانتانامو، وممارسة أبشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي والعقائدي؛ من قوة غاشمة إلى جانب الدمار لتزرع الرعب والخوف في قلوب البشر. ان المؤرخ العسكري والعقيد السابق في الجيش الامريكي اندرو باسيفيتش قال ؛ آن سوريا الدولة الرابعة عشرة في العالم الاسلامي ، والتي غزت دوله ، واحتلتها أو قصفتها، وأشارت التقارير أنها قتلت في الحرب العالمية الثانية 2,5 مليون من المدنين، وقتلت 1ّ5 مليون في حرب الفلبين ، وأعدمت أسرى حرب والقائمة تطول، من جرائم اغتصاب بعد معركة اوكيناوا باليابان عام 1945، وسجلت 1336 حالة اغتصاب في الايام العشرة الأولى، وخلال ثلاثة ايام في الحرب الكورية قتلت 300- 400 مدنيا ، معظمهم من الشيوخ والأطفال، كما أدانت منظمة العفو الدولية القصف الجوي على يوغوسلافيا الذي قامت به قوات الناتو بدعم امريكي 400- 5000 مدني، وشهدت حرب فيتنام 360 خرقا لقواعد الإنسانية، وبخاصة مجزرة ماي لاي وكان ضحيتها 347- 504 مدني في جنوب فيتنام معظمهم شيوخ وأطفال، كذلك استخدم الرش الكيماوي بألوان متعددة، واستمرت الحرب 1962- 1971 قتل خلالها بين 4-5 مليون مدني، وصرح وزير الدفاع الامريكي في لقاء متلفز عدد القتلى 3400000 فقط ليس هناك معيار للبنية السياسية الاجتماعية ، ما دامت القيم والأفكار والقوانين متروكة ، ولم ينفضوا عنها الغبار في الامم المتحدة ، وعلى راسها الحق في الحياة.