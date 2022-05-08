الصحة: تسجيل 133 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الفترة من 1 إلى 8 أيار الجاري.

وأضافت الكيلة في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة سجلت في الضفة الغربية بواقع 75 إصابة، وفي قطاع غزة 18، وفي القدس 40.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 405 حالات تعاف جديدة، بواقع 86 في الضفة، و269 في قطاع غزة، و50 في القدس، موضحة أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين كان في الضفة الغربية 62.7%، وفي قطاع غزة 35.5%.

وفا