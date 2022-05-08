اعتصام للجالية الفلسطينية في روما نصرة للقدس ورفضا لانتهاكات الاحتلال

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في روما، اعتصاما لنصرة القدس، ورفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بمشاركة ممثلين عن أحزاب ومنظمات إيطالية.

وشجب رئيس الجالية الفلسطينية في روما يوسف سلمان، في كلمته، الإجراءات الإسرائيلية ضد المدينة المقدسة، خاصة الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي يمارسها المستوطنون وجنود الاحتلال ضد المصلين والمواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك.

وطالب سلمان المجتمع الدولي بإدانة الممارسات الاسرائيلية والتحرك الجاد لوقفها، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر فلسطين ومدينة القدس أراضي محتلة، مشيرا الى ان سياسية المعايير المزدوجة تشجع سلطات الاحتلال على مزيد من العدوان والاعتداءات ضد ابناء شعبنا ومقدساته وارضه.

وطالب المتحدثون إيطاليا وأوروبا بضرورة الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، كما اقرته قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعودة إلى أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

كما أكدوا وقوفهم الدائم إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال.

وفا