الجلسة "169 " في محاكم الاحتلال للأسير المهندس محمد الحلبي

وطن: تُعقد يوم غد الاثنين الجلسة رقم 169 للمهندس الأسير محمد الحلبي (43 عامًا) من غزة، والمعتقل منذ عام 2016.

وقال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال تُنفذ جريمة بحقّ الأسير محمد الحلبي، يتواطئ فيها بشكلٍ أساس الجهاز القضائي للاحتلال.

وأضاف نادي الأسير، أنه وعلى الرغم من المطالبات الدولية المستمرة منذ اعتقاله، بالإفراج عنه، خاصة أن الأسير الحلبي يرفض حتّى اليوم الاعتراف بالتهم الموجه له، رغم ما تعرض له من تعذيب خلال فترة التحقيق التي استمرت (52) يومًا، حيث يتعرض الأسير الحلبي لضغوط هائلة وكبيرة، من قبل أجهزة الاحتلال، بهدف انتزاع الاعتراف بالتهم الموجه له، الأمر الذي يواصل الأسير الحلبي رفضه منذ سنوات.

وجدد نادي الأسير تأكيده على أنّ ما يجري في قضية الأسير الحلبي، يُشكل خطرًا على مصير العمل الحقوقي والإنساني، بما فيها من تفصيل لعملية الترهيب الواضحة للمؤسسات الحقوقية في فلسطين، وتُشكل قضيته بما فيها من تفاصيل تعسفية اختبارًا جديدًا للمنظومة الحقوقية الدولية، ولرسالتها الإنسانية؛ مطالبًا المؤسسات الدولية الحقوقية، بالاستمرار بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي.

يُشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

اُعتقل الحلبي وهو متزوج وأب لخمسة أطفال في تاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، حيث ما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب.