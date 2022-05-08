قوات الاحتلال تعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

وطن: أعلنت قوات الاحتلال بيان مشترك اليوم، الأحد، اعتقال منفذي عملية إلعاد، يوم الخميس الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أول من أمس أن منفذي عملية العاد هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين.

وألقت قوات الاحتلال على الرفاعي وأبو شقير في حرش قريب من منطقة (راس العين)، حيث كانا يختبئان بين الأعشاب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "وحدات خاصة وسرية" في جيش وشرطة الاحتلال شاركت في عمليات البحث عن منفذي العملية، واستخدمت "وسائل تكنولوجية متطورة"، بحيث "تركز وتوجه الوحدات على الأرض إلى أشخاص مشتبهين"، ما يعني أن هذه كانت وسائل تكنولوجية جوية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن أحد المعتقلين كان يعمل بالقرب من موقع العملية في إلعاد وكان يعرف المنطقة جيدا. ويذكر أنه نقلهما إلى إلعاد مستوطن يدعى أورن بن يفتاح، من سكان اللد ويعمل كسائق إرساليات، وهو أحد القتلى الثلاثة في العملية.

وبحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن بن يفتاح كان يعرفهما مسبقا، وأن منفذي عملية إلعاد تحدثا معه هاتفيا قبل وقت قصير من ركوبهما في سيارته.

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