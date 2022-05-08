الخسائر تقدر بأكثر من 50 الف شيكل.. مستوطنون يحرقون عشرات مركبات الخردة في بيت أمر

وطن: اضرم مستوطنون النار صباح اليوم الاحد، في كراج للمركبات الخردة في منطقة واد العرب شمال شرق بيت أمر تعود للمواطن عزيز ذياب سعيد عطية عوض، وقد أتت النيران على حوالي 100 مركبة.

وأشعل مستوطنون النار في المركبات وبحماية من جنود الاحتلال الذين كانوا متواجدين في المنطقة، وقد حضرت إلى مكان الحريق اطفائية الدفاع المدني شمال الخليل واطفائية الخطيب وعدد من المواطنين الذين منعوا امتداد النيران إلى الجزء الآخر من الكراج.

وتسبب هذا الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من منازل المواطنين في منطقة ثغرة الشبك المجاورة لمكان الحريق، وقدر صاحب الكراج الخسائر المادية بأكثر من 50 الف شيكل.