الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان للمشفى

وطن: أعلن الديوان الملكي السعودي، السبت، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المشفى، لإجراء فحوصات.

وأوضح الديوان الملكي أن الملك سلمان دخل إلى مستشفى الملك فيصل التحصصي في جدة، لإجراء بعض الفحوصات، دون توضيح إضافي.

ويبلغ الملك سلمان 86 عاما من عمره، وتزايدت التقارير عن تدهور حالته الصحية خلال السنوات الماضية.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان أجرى فحوصات طبية أيضا.

وظهر الملك سلمان حينها وهو يمشي مستندا على عكاز، وكان رفقته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.