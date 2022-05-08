جيش الاحتلال: لقد فشلنا

وطن: قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية إن جيش الاحتلال اعترف بفشله في منع العمليات الفدائية، بل إن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قال بصوته "لقد فشلنا".

وذكرت الصحيفة أن أحد منفذي عملية "إلعاد" التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، ترك وصية يتضح من خلالها أن سبب خروجه هو وصديقه لتنفيذ العملية هو الهجوم على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المنفذين أبديا استعدادهما للشهادة من أجل الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الصحيفة أن هذا أيضا كان الدافع لمنفذي عملية "أريئيل" وفق التحقيق الذي جرى معهما.