كهرباء القدس: مناطق شاسعة من القدس وبيت لحم ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي اليوم في حال نفذت القطرية الاسرائيلية تهديداتها

وطن: قالت شركة كهرباء القدس ان مناطق شاسعة من القدس وبيت لحم ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي اليوم الأحد في حال نفذت القطرية الاسرائيلية تهديداتها.

وقالت الشركة في بيان مقتضب لها "في حال نفذت شركة كهرباء إسرائيل تهديداتها بقطع التزويد على الخطوط المغذية لشركة كهرباء محافظة القدس، ستتعرض مناطق شاسعة في محافظات القدس وبيت لحم لانقطاعات في التيار الكهربائي لفترات طويلة ما بين الساعة 9:00 صباحا وحتى 15:00 عصرا ابتداء من اليوم الأحد 8/5/2022".

وقالت شركة كهرباء محافظة القدس أنها "تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع جميع الجهات الرسمية وتبذل كافة الجهود المتاحة لوقف هذا الإجراء الجائر والعقاب الجماعي الذي تفرضه الشركة القُطرية على مشتركينا"