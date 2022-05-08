عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت عشرات المواطنين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى مجموعة من الشبان والشابات والسيدات من دخول المسجد.