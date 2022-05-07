منيب المصري: يؤكد بأن جهود الأشقاء الجزائريين لإنهاء الانقسام الفلسطيني تأتي في سياق دعم الجزائر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

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أكد منيب المصري بأن جهود الأشقاء الجزائريين لإنهاء الانقسام الفلسطيني تأتي في سياق دعم الجزائر المستمر والصادق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فالجزائر هي مكان إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، وهي حاضنة الثورة الفلسطينية منذ ما قبل انطلاقتها في بداية ستينيات القرن الماضي.

واضاف المصري بأن جهود الشقيقة الجزائر بحاجة إلى مساندة محلية فصائلية وشعبية لذلك فقد أعلنا في هيئة للنوايا الحسنة لإنهاء الانقسام عن إطلاق نداء القدس لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام من جامعة القدس، صباح يوم الاحد 8 ايار الحالي في الساعة الحادية عشرة صباحا، داعيا الجميع للمشاركة باعتبار هذا الفعل جزء من النضال الوطني لإنهاء الاحتلال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن القدس عاصمة الدولة العتيدة بحاجة إلى مساندة في وقفتها البطولية أمام جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وختم المصري بالقول بأن الجزائر بالنسبة لنا هي طاقة فرج وفرصة من المهم والضروري عدم اضاعتها، لأننا خسرنا كثيرا جراء هذا الانقسام على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويجب أن نوقف هذه الخسارة، وان نجند كل طاقاتنا ونوجه كل تناقضاتنا الداخلية نحو تناقضنا الرئيس مع الاحتلال،