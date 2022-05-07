أبو عبيدة: المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

وطن: حذر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، الاحتلال وقادته من المساس برئيس الحركة في غزة يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي له، هذا يعتبر إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق.

وأضاف، "الإقدام على اغتيال السنوار سيجعل من معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده المحتل، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ دولة الاحتلال وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

و أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد "إسرائيل".

ونشرت وسائل الإعلام العبرية الشريط الذي يظهر فيه السنوار في مطلع الأسبوع، وهو يدعو الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة، بحمل السكاكين والسواطير وتنفيذ عمليات.