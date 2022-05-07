إطلاق أكاديمية القيادة – المعهد الديمقراطي الوطني NDI

وطن: أطلق المعهد الديمقراطي الوطني NDI مكتب فلسطين ( أكاديمية القـيادة ) التي تتناول مفاهيم القيادة الأساسية وأهميتها، وفوائد تطوير الكفايات القيادية على الحياة الشخصية والعملية للأفراد، وذلك من خلال قيام المشاركين بخوض تجربة عملية للبدء بقيادة التغيير من خلال برنامج بناء قدرات متكامل.

وأعرب السيد أولريك شانون - السفير الكندي السابق والمدير مقيم أول في المعهد الديمقراطي الوطني NDI في الضفة الغربية وقطاع غزة - عن فخره وسعادته بإطلاق الأكاديمية، والتي تنسجم مع رؤية ورسالة المعهد التكاملية في تمكين أفراد المجتمع الفلسطيني في مجالات الديمقراطية والقيادة الفعالة والسياسية وصنع القرار والتغيير الإيجابي من خلال حاضنة تعمل على تبنيهم وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة لدور الأكاديمية في محاكاة العملية الانتخابية ضمن بيئة مصغرة عن المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أشرف الزغير مدير برامج المعهد الديمقراطي الوطني NDI أن الأكاديمية تهدف إلى دعم إمكانيات ومؤهلات ومعارف ومهارات وقدرات الفئة المستهدفة من خلال تطوير القيادة السياسية والمجتمعية وإيجاد منبر لهم ولنتاجاتهم الفكرية والثقافية والمهاراتية والسياسية، وأن فريق المدربين والخبراء بقيادة المدرب الدولي ذوقان قيشاوي سيرافق المشاركين في جميع المراحل للخروج بالنتائج المرجوة تحقيقاً لهدف ووجود الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الأكاديمية جاء خلال ورشة عمل عبر يومين؛ الجمعة والسبت، 6 و 7 أيار 2022، لاختيار المشاركين النهائيين وعددهم 24 مشارك ومشاركة، من أصل 248 شخص قاموا بالتسجيل للمنافسة فيها، إذ سيمتد مشوارهم التدريبي لسبعة أشهر من شهر أيار وحتى شهر كانون أول 2022، عبر سلسلة من الجلسات التدريبية والنشاطات الميدانية وعمل دراسات وزيارات لمؤسسات ولجان وجهات حكومية وغير حكومية ضمن خطة معدة ومرسومة لقياس الإنجاز للتحضير للمرحلة النهائية التي تتعلق بإجراء محاكاة للانتخابات التشريعية بدءَ من المرسوم الرئاسي ولغاية النتائج النهائية، تحت إدارة وإشراف مدربين محترفين وخبراء في هذه المجالات.