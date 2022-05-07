الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع، رعاة الأغنام، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شمال القطاع أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه رعاة الأغنام شمال بلدة بيت لاهيا، واجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز وملاحقة رعاة الأغنام والمزارعين على طول السياج الفاصل شرق وشمال القطاع.