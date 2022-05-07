الاحتلال يمدد اعتقال مقدسي ويفرج عن آخر بشروط

وطن: مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال شاب، وأفرجت عن آخر بشروط.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد البيروتي من مخيم شعفاط حتى بعد غد الاثنين، علمًا أنها اعتقلته من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب أحمد ركن عقب اعتقاله من منزله في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى أمس بشروط، منها منع التواصل مع أي شاب ممن اعتقلوا الخميس من المسجد الأقصى، ومنعه من المشاركة في إسعاف المصابين والتواجد مع الطواقم الطبية تحت أي ظرف كان ولفترة محددة، كما أن عليه الحضور للتحقيق في أي وقت تقوم خلاله شرطة الاحتلال باستدعائه على الملف ذاته.

(وفا)