صور | مستوطنون يخرّبون أراضي المزارعين في صوريف

وطن: اعتدى مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، على أراضي المزارعين في منطقة عرق المنصرة، والقرينات في بلدة صوريف بمحافظة الخليل

وأفادت مصادر محلية لـوطن، بأن ملكية الأراضي التي اعتدى عليها المستوطنون تعود للمزارعين "محمد طه احميدات، جمال اسماعيل غنيمات، احمد حسن احميدات، محمود حسن احميدات، جميل حسن احميدات".

وأوضحت أن الاعتداءات تمثلت في هدم الجدران الاستنادية، وتخريب السياج الحامي، وتكسير وخلع أشجار الزيتون فيها.