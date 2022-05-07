الشيخ: نرحب ببيان الخارجية الأميركية ونأمل بضغط جاد لوقف كل إجراءات "إسرائيل" التصعيدية

وطن: رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ببيان الخارجية الأميركية، الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل "إسرائيل" في الضفة، كذلك موقف سفيرها لدى "إسرائيل" حول الموضوع ذاته.

وأعرب الشيخ عن أمله بأن يتحول هذا الموقف، الى ضغط جاد لوقف كل الاجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين.

وفي ذات السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، بالموقف الأمريكي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف "غير كاف".

وقالت في بيان وصل الأناضول: "نرحب بموقف الخارجية الأمريكية والذي جاء على خلفية إعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن هذا الموقف "غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية".

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام.

وقالت إنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع.

وكانت الولايات المتحدة قد استنكرت نية "اسرائيل" المصادقة على بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتير في إيجاز للصحفيين إن "الإدارة الأمريكية تعارض توسيع المستوطنات".

وأعلنت وزارة جيش الاحتلال، الجمعة، أن ما تسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتنظيم التابع للإدارة المدنية" ستلتئم يوم الخميس المقبل، للمصادقة على خمس وعشرين خطة لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية تقريبا في مستوطنات الضفة.