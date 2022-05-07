"التربية" تعقد امتحان الثانوية العامة العملي للفروع المهنية في كافة مديرياتها



وطن: عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، امتحان الثانوية العامة العملي للفروع المهنية كافة في جميع محافظات الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حوالي 3148 طالبا/ة، تقدموا للامتحان العملي، حيث ينظم على مدار ثلاثة أيام، وفقا للبرنامج المُحدد مسبقا، مشيرة إلى أن هذا الامتحان يعد جزءا أصيلا من امتحان الثانوية العامة للفروع المهنية، والذي سينطلق في السابع من حزيران المقبل.

وأشارت إلى أنه متابعة لمجريات سير الامتحان؛ نظمت جولة مركزية؛ لتفقد قاعات الامتحان، في مديريتي نابلس وجنوبها: شارك فيها؛ الوكيل المساعد لشؤون القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد، بحضور مدير عام تربية نابلس طارق علاونة، ومدير عام تربية جنوب نابلس نصر أبو كرش، وكادر المديريتين.

وطمأن عواد الطلبة وذويهم بعقد الامتحان في موعده، ووفق الإجراءات اللازمة؛ بما يحافظ على جودته وسلامته، متمنيا لجميع الطلبة المتقدمين له النجاح والتوفيق.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها واعتزازها للطواقم العاملة والمساندة في إنجاز الامتحان من المعلمين والإداريين العاملين في مختلف أعمال الامتحان، مثمنة انتصارهم الدائم للطلبة، وحرصهم على إنجاح هذا الامتحان وفق ما هو مخطط له.

يذكر أن عدد المشتركين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام يبلغ حوالي 87217.