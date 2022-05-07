قناة عبرية: القسام حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية بعدوان مايو

وطن: كشفت قناة عبرية مساء الجمعة النقاب عن محاولة كتائب القسام استهداف بطاريات القبة الحديدية خلال عدوان مايو من العام الماضي.

ونقلت القناة العبرية الـ12 عن مجندة بسلاح الجو قولها، إن حماس أطلقت 10 صواريخ خلال الحرب تجاه أحد المواقع التي تحتوي على بطارية للقبة الحديدية وأنه جرى اعتراضها قبل إصابتها الهدف.

وأضافت المجندة أنه في 11 مايو وبعد مرور نصف ساعة على منتصف تلك الليلة، تم اطلاق 10 صواريخ، ونحن نعتقد بأن كتائب القسام كانوا يعرفون أماكن تواجد بطارية القبة ووجهوا صواريخهم إليها، وبدون هذه البطارية لا فائدة من القبة الحديدية ولن يكون للسكان حماية".

وواصلت حديثها قائلة: "حاولت الكتائب استهداف القبة الحديدية ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للتفكير وتم إعلان حالة التأهب القصوى وفي اللحظة التي أطلقت فيها تلك الرشقة ركزت على خط سيرها لمعرفة مكان سقوطها وقمنا باستهدافها ومنعنا المس ببطارية القبة".

واختتمت حديثها قائلة: "أرسلنا لهم رسالة بأننا لن نسمح لهم بهزيمتنا وأن الدفاع الجوي من الأفضل في العالم حتى لو كانوا على علم بأماكن تواجد تلك البطاريات".

(صفا)