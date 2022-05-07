مصرع مواطنين من النقب بحادثي سير

وطن: لقي شخصان مصرعهما، الجمعة، جرّاء حادثي طرق منفصلين في النقب.

ففي الحادث الأوّل، لقي علي الوقيلي (63 عامًا) من بير المشاش مصرعه، جراء انزلاق سيارته إلى مجمع مياه في منطقة مفتوحة قرب بلدة بير هداج في منطقة النقب.

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب أحيل على يد مواطنين بعد تخليصه من السيارة إثر انزلاقها إلى مجمع للمياه، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وفي ساعات المساء، لقي الشاب محمد سليمان الموسى (الصانع)، البالغ من العمر 25 عامًا مصرعه، جرّاء حادث طرق على شارع 31 بين لهافيم واللقية.