فيديو | الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات وسط اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية بجنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، منزل الأسير عمر جرادات بالسيلة الحارثة في جنين، الامر الذي تخللته مواجهات اصيب فيها ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال احدهم اصيب في الفخذ فضلا عن اصابة عدد اخر من المواطنين بالرصاص المطاطي.

وافادت مصادر محلية ان نحو 100 دورية عسكرية معززة بجرافات ووحدات خاصة اقتحمت البلدة فجر اليوم، وقامت بتطويق المنزل وتفجيره.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة، وان عبوة ناسفة القيت نحو قوات الاحتلال.

ويتهم الاحتلال الأسير عمر جرادات واثنين من اشقائه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين سبسطية وبرقة، شمال نابلس، في السادس عشر من في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي ادت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين اخرين.

جدير بالذكر ان الاشقاء الثلاثة غيث وعمر ومنتصر ووالدتهم وخالهم أحمد معتقلون في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق منزل غيث جرادات، وخالهم احمد، لتعاود اليوم وتقتحم البلدة وتهدم منزل عمر جرادات، علما ان العائلة تعيش في منزل غيث.



