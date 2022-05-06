لافروف وجه دعوة رسمية لهنية لزيارة موسكو بالمستقبل القريب

وطن: نقلت قناة "الميادين" عن مصادر دبلوماسية قولها، أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وجه مساء اليوم الجمعة، دعوة رسمية لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من اجل زيارة العاصمة الروسية موسكو، في المستقبل القريب.

وأكدت مصادر في حركة حماس لقناة الميادين، أن وفداً من الحركة سيزور موسكو مجدداً الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الوفد الذي زار موسكو قبل أيام غادر العاصمة الروسية مسبقاً لاعتبارات تتعلق باجتماع الجزائر.

وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج، وصف زيارة وفد الحركة الى موسكو بأنها مثمرة.

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر حسابه بموقع (تويتر): إن الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي بيننا مع الأصدقاء الروس؛ بحثنا الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وتداعياتها الخطرة، والانتهاكات في الضفة وغزة.

وأشار إلى نقاش قضايا إقليمية ودولية، والتأكيد المشترك على رفض التفرّد الأمريكي في القرار الدولي.

ومساء الخميس، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه بحث مع وفد حماس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأحداث المسجد الأقصى.

وأضاف بوغدانوف بعد لقائه وفد حماس: إننا "ننتظر زيارة وفد من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا قريبا".