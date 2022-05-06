انفجار قوي يخلّف قتلى في فندق بوسط هافانا

وطن: أفادت وسائل إعلام رسمية كوبية، اليوم الجمعة، بأن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب ثلاثين جريحاً جراء انفجار في فندق بوسط العاصمة هافانا.

واستبعد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وقوع تفجير بقنبلة، لكنه أضاف أن السلطات ما زالت تحقق في سبب الانفجار.

وقد ألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم، والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

وقالت الرئاسة الكوبية على حسابها على تويتر إن “المعلومات الأولى تفيد بأن الانفجار سببه تسرّب للغاز”.

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث الفندق. وأفاد مراسلون أن الطبقات الأربع الأولى دمرت بالكامل، فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

وتسبب الانفجار أيضاً بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق، الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير، بينهم مادونا وبيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت انقاض الفندق.

ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل إلى المكان ظهراً يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.