باراك متخوف من زوال "إسرائيل": قد تصيبنا لعنة العقد الثامن

وطن: أبدى رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك تخوفه من تعرض الاحتلال إلى "لعنة" العقد الثامن وأن تزول قبل حلول ذكرى "تأسيسها" الـ 80.

وفي مقالة له نشرت عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكر باراك: "خلال التاريخ اليهودي فإنه لم تعمر لليهود دولة لأكثر من ثمانين سنة إلا في فترتين، فترة الملك داوود وفترة الحشمونائيم، وفي كلا الفترتين فإن بداية تفكك كليهما كانت في العقد الثامن".

وأضاف قائلاً: "تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن وأنه يخشى أن تنزل بها لعنـة العقد الثامن كما نزلت بسابقتها".

وأشار باراك إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الثامنة فأمريكا نشبت فيها الحــرب الأهلية في العقد الثامن من عمرها، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن، وألمانيا تحولت إلى دولة نـازيـة في عقدها الثامن وكانت سببًا في هزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار وانفرط عقده.