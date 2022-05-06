مصادر عبرية: احد قتلى عملية العاد نقل المنفذين لمكان العملية

وطن: نشرت شرطة الاحتلال معلومات قالت انه سمح بنشرها بشأن عملية العاد التي وقعت يوم أمس.

وحسب المعلومات التي سمح بنشرها فان أحد القتلى في العملية أمس الخميس هو من قام بنقل منفذي العملية للمنطقة كونهم لا يحملون تصاريح دخول.

وقالت مصادر عبرية ان قائد شرطة الاحتلال العام أعلن عن البدء بحملة واسعة للبحث عن العمال بدون تصاريح، حسب ما ذكرت يديعوت احرونوت.

وقالت مصادر عبرية ان القتيل أورن بن يفتاح وهو المستوطن السائق الذي نقل منفذا عملية "إلعاد" لمكان العملية، دون علمه بنيتهم تنفيذ عملية والبدء به.