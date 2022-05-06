مسؤول روسي رفيع يقر: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد

وطن: أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته إلى مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس الماضي.

وقال تورتشاك، النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، كما نقل عنه بيان لـ"حزب روسيا الموحدة "الحاكم: "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجدداً إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

هذه المرة الأولى التي يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف تورتشاك: "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي. سنعيش معاً، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".

وأكد أن روسيا ستساعد منطقة خيرسون "كما فعلت" بالنسبة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

وأورد أن جميع قدامى المقاتلين المقيمين في هذه الأراضي والذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية سيتلقون هدايا ومكافآت مالية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة التاسع من مايو، ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

يذكر أن تورتشاك هو أيضاً سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.