القطاع الزراعي الفلسطيني... بين الدعم والتخطيط

كتب: د.عقل أبو قرع

ما زالت تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية تتدحرج في بقاع العالم، وفي مسارات مختلفه، سواء على صعيد التغيرات الدولية العميقة التي افرزتها وبدء انتهاء حقبة القطب الواحد المتحكم في العالم على مدار السنوات الماضية، وعلى صعيد الامن الاقتصادي العالمي وبالتحديد الاوروبي، وما له علاقة بالنفط والغاز، وعلى صعيد الازمات الانسانية التي تتعلق بملايين اللاجئين الذين تدفقوا الى دول مختلفه، أو على صعيد الامن الغذائي في العالم، حيث جزء اساسي من صادرات السلع الاساسية للعالم مثل الحبوب والزيوت يأتي من روسيا واوكرانيا.

وبالتالي من المتوقع أن تشهد دول عديدة في العالم ازمات قادمة لها علاقة بالامن الغذائي، من حيث عدم توفر الطعام الكافي أو ارتفاع حاد في الاسعارأو تدني جودة ما هو موجود من سلع، وبالطبع فأننا في فلسطين لن نكون بالبعيدين عن ذلك وربما بدأنا نلمس ذلك خلال الشهر الماضي من حيث ارتفاع الاسعار وتدني العرض لسلع اساسية وتوقع الاسؤ في المستقبل القريب، وهذا يدعونا بالضبط الى الالتفات الى انتاجنا والى منتجنا الوطني أو المحلي، وبالتحديد الى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كقطاع منتج مستدام يتطلب الدعم والتخطيط والاستثمار والاهتمام في مختلف الجوانب.

حيث تعتبر الدول تنوع مصادر الانتاج من الاستراتيجيات المستدامه، للنمو وللحفاظ على الاقتصاد والمجتمع متماسكين، والزراعه كأحد القطاعات الانتاجيه مرتبطه بالامن الغذائي وتوفر الطعام بالكميه والجودة اللازمتان وفي كل الاوقات وتحت ظروف مختلفه، وبالاخص هذه الايام حيث نشهد دول كانت تنتج وبل تصدر الغذاء ومن أهمها القمح، ثم اصبحت تعتمد على الاستيراد، أصبحت تطوف دول العالم لاستيراد القمح، تلك السلعه الاساسيه لبني البشر وباسعار تدفعها من العمله الصعبه.

وفي بلادنا، يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الانتاجيه التي نستطيع الحفاظ عليها ودعمها والتخطيط لها وبالاخص هذه الفتره مع تركيز الحكومه الحاليه أكثر على الاعتماد على الذات، ومع التوجه أكثر نحو الانفكاك تباعا عن الجانب الاسرائيلي في مختلف المجالات، ومع أهمية الاستثمار في قطاعات انتاجيه مستدامه، تدر الدخل وتشغل الايادي العامله وتحقق الامن الغذائي وتزيد التصدير الى الخارج، وفي خضم ذلك من المفترض أن يحتل القطاع الزراعي الفلسطيني الاولويه لمشاريع وخطط الحكومه، سواء أكانت قصيرة أو بعيدة المدى.

حيث من المعروف ان القطاع الزراعي في بلادنا، كان له دور هام، وساهم بنسبة هامه في الناتج المحلي الاجمالي، ولكن حسب تقارير حديثة، فأن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي قد تقلصت الى اكثر من النصف، اي من حوالي 9% في عام 1999 الى فقط 4% او اقل من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الاسباب لذلك هو القيود للوصول الى الارض والمياه، خاصة في المنطقة المصنفة "ج"، ولكن هناك اسباب اخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن ايلاء الاهتمام المطلوب لهذا القطاع الانتاجي الهام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك في تحقيق الامن الغذائي من حيث توفير المنتج الوطني، والحد من الارتفاع المتواصل في الاسعار وتشغيل المزيد من الايادي العامله

وتكمن قوة او استدامة النمو الاقتصادي لاي بلد، او ثبات وتواصل النمو في الناتج القومي الاجمالي السنوي، أو اداء الاقتصاد الكلي، بمدى بتنوعة، اي بمدى تنوع القطاعات التي يعتمد عليها، من خدمات ومن سياحة وصناعة وزراعة ومن غيرهما، وهذا ربما يفسر سر نمو وتنامي قوة اداء اقتصاديات بعض الدول، وبل صعودها المتواصل الى احتلال مواقع متقدمه ضمن أقوى اقتصاديات العالم، وهذا يعني الاستثمار في قطاعات مختلفة، وبالاخص قطاعات انتاجية، تنتج للاستهلاك المحلي وكذلك للتصدير، وتشغل الايادي العاملة، وتحافظ على الامن الغذائي، وتساهم في الناتج القومي الاجمالي، ومنها قطاع الزراعة، وهذا ينطبق على قطاع الزراعة في بلادنا، سواء اكان في المجال النباتي اي فواكة وخضار، او في المجال الحيواني.

وبالاضافه الى التسهيلات الضريبية والمالية للعاملين او المستثمرين في الزراعة، فأن دعم القطاع الزراعي يمكن ان يشمل القيام بتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك واسمدة ومبيدات باسعار مناسبة، والمزيد من الارشاد الزراعي وبانواعه والذي لا يكفي الموجود منة حاليا، الارشاد فيما يتعلق باختيار المحصول والارض، والارشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والارشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق، والدعم يشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياة والارض، ومن حيث الاستهلاك المحلي او التصدير.

والدعم للقطاع الزراعي يمكن ان يشمل التنسيق لحماية المزارع والمنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات اواصدار المواصفات اوالفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجة نحو الابحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تلبية حاجات هذا القطاع وحل مشاكلة المحددة، والعمل على ايلاء التدريب الزراعي الاهمية بدأ من المدارس وحتى الكليات التخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجة وللاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على ازالة تلك النظرة الى القطاع الزراعي بأنة ليس اولوية وليس مربح وليس بالخيار الاول للعمل او الاستثمار فية.

وتوفير الدعم والتخطيط المدروس في القطاع الزراعي يعني الحفاظ على الاستقرار، ومن ضمن ذلك استقرار الاسعار، لانة حين تتناقص او يقل عرض السلع، تبدأ اسعار السلع بالارتفاع، ومن ضمنها السلع الزراعية من خضار وفواكة ولحوم والبان ودجاج وما لة علاقة بالانتاج الزراعي، النباتي والحيواني وهذا ما شهدناه خلال شهر رمضان، وحين ترتفع اسعار منتجات الزراعية ، فأن أسعار العديد من المنتجات التي تتداخل بشكل او بأخر مع المنتجات الزراعية ترتفع كذلك، ومن يدفع ثمن هذا الارتفاع في المحصلة هو المستهلك أو المواطن أو المجتمع.

وفي ظل الازمات الحاده التي افرزتها وما زالت تفرزها الحرب في اوكرانيا وبالاخص على صعيد الامن الغذائي، فأن التخطيط العلمي ودعم القطاع الزراعي يعني الدعم لمنطقة الاغوار الفلسطينية، السلة الغذائية لفلسطين، التي هي في معظمها يتم تصنيفها مناطق ج، حيث يمكن ان تدر للاقتصاد الفلسطيني وحسب دراسات دولية حوالي مليار دولار سنويا، اذا تم استغلالها بالكامل، وهذا يدعونا الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والى ايلاء قطاع الزراعة وبالتحديد الزراعة في الاراضي الخصبة التي تحوي المياه الجوفيه في منطقة الاغوار الاهمية في اي خطط تنموية استراتيجية، لان هذا النوع من التخطيط هو كفيل، بتوفير المزيد من الفرص للعمل، والحفاظ على الاسعار، وتوفير المنتج الوطني وبالتالي حماية الامن الغذائي من تداعيات واحداث خارجية مثل ما يحدث هذه الايام بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

