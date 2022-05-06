الشتاء يعود من جديد.. أجواء باردة وماطرة

وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئيا باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلا نهارا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حتى ساعات الظهيرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأحد غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا وجافا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون الاثنين المقبل صافيا حارا نسبيا إلى حار، وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.