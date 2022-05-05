هنيـة: تهـديـدات الاحتـلال باغتيـال القـادة لـن تثـنيـنا عن الدفاع عن أرضنا

وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية.

وشدد هنية في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن "الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أنه مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، وهذا هو العهد والقسم والميثاق".

كما أكد هنية، أن تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا، مشيرًا إلى أن شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة.