عبر شبكة وطن الإعلامية .. مناظرة انتخابية بين كتلتي فلسطين والقدس المتنافستين في انتخابات مجلس نقابة المحامين

كتلة القدس: لدينا فكرة لتشكيل مجلس للنقباء كي يكون أداة ضغط على المستوى السياسي لانهاء الانقسام واجراء انتخابات تشريعية

كتلة القدس: لا أحد يجرؤ على فرض الوصاية على نقابة المحامين

كتلة فلسطين: نرفض القرارات بقانون بشكل قطعي

كتلة فلسطين: سوف نواجه التغول التشريعي بكل الطرق بما في النزول الى الشارع

وطن: نظمت شبكة وطن الإعلامية مناظرة انتخابية لانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، بمشاركة الاستاذ سهيل عاشور ممثل كتلة القدس، ولؤي أبو جابر ممثل كتلة فلسطين، والذي حاورهما، المحامي الدكتور أحمد الأشقر.

وجاءت المناظرة الانتخابية لمجلس نقابة المحامين نظراً للأهمية البالغة لانتخابات نقابة المحامين على المستوى الحقوقي والنقابي الفلسطيني، حيث من المقرر أن تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الأحد بتاريخ 15/5/2022، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً، في أجواء تنافسية بين كتلتي القدس وفلسطين.

وقال الأستاذ سهيل عاشور ممثل كتلة القدس، ان "كتلة القدس والثوابت الفلسطينية" تمثل حركة فتح لخوض غمار نقابة المحامين لدورة 2022- 2025 في انتخابات مجلس نقابة المحامين، بصفتها من أكبر النقابات المهنية على مستوى الوطن، والتي حظيت باهتمام خاص من حركة فتح، كون هذه النقابة وليدة من رحم منظمة التحرير، وهي النقابة الوطنية الوحيدة التي تمارس عملها بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1999.

واكد عاشور ان "لنقابة اهمية على مدار الدورات المتلاحقة التي كانت فتح موجودة في مجالسها، وهي من قامت ببنائها ولا ننكر مشاركة كافة القوى السياسية التي كان لها أعضاء في مجالس النقابات المتلاحقة".

وأضاف عاشور " ان نقابة المحامين من أهم النقابات المهنية كونها تحظى بعضوية 14 ألف محام وقانوني فلسطيني بين مزاول ومتقاعد ومتدرب، يمثلون كافة عائلات الوطن"، مشددا على دور النقابة في " حماية الحقوق والحريات والحفاظ على النسيج الاجتماعي".

ولفت عاشور انه جرى اختيار أعضاء القائمة بموجب "انتخابات داخلية داخل حركة فتح جرت في اريحا قبل شهرين، وتم بموجبها اختيار أعضاء الكتلة القادرين على خوض غمار المجلس القادمة بما يحقق المصلحة العامة، والحفاظ على النقابة".

وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرار بقانون بحل مجلس النقابة بعد إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس انتقالي وفرض وصاية عليها من رئيس الدولة الذي يرأس كذلك حركة فتح قال عاشور "نحن نفخر بخوض الانتخابات في قائمة تمثل حركة فتح، ولكن مجرد انتهاء الانتخابات ستكون القائمة والمجلس في حال فوزها به مهنية بحتة، وهذا ما تؤكده مجالس النقابات السابقة، التي خاضت معارك ضد القرار بقانون".

وقال عاشور ان السؤال عن فرض الوصاية على نقابة المحامين "سؤال وهمي لأنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من يجرؤ على اتخاذ هذا القرار لأنه سيتخذ قرار بثورة وليس بوصاية على النقابة" مضيفا " هذا السؤال يُلوح به بين الحين والاخر من اجل كبح جماح مجالس النقابة المتعاقبة عن خوض معارك ضد القرار بقانون".

وتابع عاشور "من الناحية العملية والواقعية لا يمكن ان تدخل بيت يقطنه 14 ألف مواطن فلسطين للوصاية عليه، هذا شيء لا يمكن ان يحصل على ارض الواقع، وإذا حصل سيكون قرار بالثورة وليس بالوصاية لان جموع المحامين والقانونيين لن يصمتوا عن العبث بالنقابة التي تمثل مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم والحقوق والحريات وهذا الموضوع هو (فزاعة) بين حين آخر، لكن على أرض الواقع من سابع المستحيلات ان يحصل هذا، لا من قبل القيادة السياسية ولا حتى الاحتلال الإسرائيلي".

وحول موقف الكتلة في حال فوزها في الانتخابات وما ستتخذه في حال سريان القرار بقانون المتعلق بتعديل نظام الإجراءات الجزائية بداية شهر حزيران المقبل أكد عاشور على "معارضة ورفض القرار بقانون جملة وتفصيلا".

وأضاف " نحن ضد اي قرار بقانون اي كان مسبباته واي كانت مبرراته"، مضيفا ان "القرارات بقانون التي صدرت تم ارجاؤها وتشكيل لجنة لبحثها ونحن لا نعلم ماذا حل بها، ولذلك نحن نرفض اي قرار بقانون، واي نص مادة يتعارض مع الصالح العام والحريات والحقوق العامة، وسنخوض غمار النضال النقابي من اجل وقف سريان هذه القرارات بقانون".

وتابع عاشور " نحن وزملائي في الكتلة ندرس فكرة تشكيل مجلس نقباء، لأنه في ظل غياب المجلس التشريعي، نحن في متاهة لا نعي ولا ندرك القرارات بقانون التي تصدر وما ان نتابعها وحفظها حتى تُلغى".

وأضاف عاشور "نحن كمحامين في متاهة لا نستطيع ان نحدد القانون الساري المفعول ومتى الغي، لذلك لدينا في الكتلة فكرة تشكيل مجلس نقباء فلسطين لدى الكتلة، مكون من كافة النقباء المهنيين في الوطن، بهدف ايجاد حالة ضغط على القيادة السياسية لإنهاء الانقسام أولا، ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية، لأنه بدون مجلس تشريعي نحن في متاهة، خاصة ان القرارات بقانون التي تصدر في الكثير من الأحيان تكون دون دراسة للوضع في فلسطين، وتكون نتيجة موقف شخصي، وهناك العديد من المشاكل في صياغتها، وبعضها عبارة عن نسخ لقوانين أخرى، فبعض القوانين فيها تعارض".



وحول الخطوات العملية لمواجهة ذلك قال عاشور " في حال نجحت الكتلة سيكون لدى كتلة القدس الكثير في هذا المجال، بدايتها التواصل ما بين مجلس النقابة مع القيادة السياسة وصناع القرار لوقف وتعديل هذه القوانين للصالح العام وفي حال عدم الأخذ برأي النقابة، انا اعد اننا سنخرج الى الشارع وليس بغريب على قائمة فتح والاخرين خروجهم الى الشارع فقد سبق ان خرجت للشارع في عام 2017 واعتصمنا أمام مجلس الوزراء، وبعد ذلك حققت النقابة وقف سريان الكثير من القرارات".



وحول موقف مجلس النقابة في حال قيادته من قبل كتلة القدس من استدعاءات الأجهزة الأمنية للمحامين او التوقيف التعسفي لهم من قبل بعض الجهات القضائية قال عاشور " ان التوقيف التعسفي ضد المحامي او ضد المواطن هو مرفوض من النقابة، ونحن في الكتلة متفقين على التعاون مع كل السلطات التنفيذية والأجهزة الامنية، لأننا جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية وشركاء بها، من اجل التعاون لإحقاق الحق وتنفيذ القانون، وهذا هو المبدأ العام والذي سنعمل به، في حال استجابت تلك الجهات لما كان معمول به سابقا ومتفق عليه".

وأضاف "اما في حال استجابت الجهات لهذا ما كان معمول به سابقا سيتم اتخاذ إجراءات كمقاطعة الجهاز الأمني الذي يقوم بذلك والخروج الى الشارع مثلما حدث سابقا عند توقيف زميل في نابلس، حيث خرجنا الى الشارع وطالبنا بإقالة وزير الداخلية الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس الوزراء وهو رامي الحمد الله"، مشددا "يدنا ممدودة للتعاون كشركاء أساسيين ومن يتجاوز النقابة سنكون له بالمرصاد".

كتلة فلسطين: نرفض القرارات بقانون بشكل قطعي

من جانبه أكد الأستاذ لؤي ابو جابر ممثل كتلة فلسطين، ان القائمة ليست حزبية، والطريقة التي تم بها تشكيل القائمة لا تشبه طريقة كتلة القدس، مع التأكيد على وجود مشارب وانتماءات سياسية للأعضاء الموجودين بها دون خجل من ذلك الانتماء، موضحا ان اختيار القائمة غير قائم على اي اساس حزبي ولم يتم اختيار أفرادها على ذلك، وإنما نتيجة لقاءات مختلفة بين الناشطين النقابيين على مدار الأعوام الطويلة منذ 2003.

وأضاف أبو جابر " لا يوجد أي انتماء سياسي لقائمة فلسطين، وهذا يعني ان ما يجمع الأعضاء هو المعيار المهني الصرف كل في المجال الذي يمكن تقديمه للنقابة، التي بحاجة الى تكاتف جميع اعضاء الهيئة العامة، لما لها اهمية على الصعيد الوطني والداخلي والصعيد الشخصي لكل فرد من أفراد الهيئة العامة".

وحول تأثير اختلاف المشارب السياسية للأعضاء في القائمة على قرارهم في حال تشكيلهم مجلس النقابة، وعلى سبيل المثال قرار بقانون مشروع الاسرة المنبثق عن سيداو، والاختلاف بين من هو يساري او إسلامي في القائمة، قال أبو جابر "نحن بما اننا حقوقيين وقانونيين فهناك مصدر قانوني للإجابة على هذا الامر من القانون الأسي وتحديدا المادة 4 و9 والتي عالجت اي خلاف فكري او ايدولوجي، مع التأكيد على موقف القائمة بالإجماع وهو رفض اي قرار بقانون سابقا ولاحقا لأنه يتعارض مع المادة 43 من القانون الأساسي"، متابعا "لن نؤيد اي قرار بقانون".

وحول موقف الكتلة في حال فوزها في الانتخابات وما ستتخذه في حال سريان القرار بقانون المتعلق بتعديل نظام الإجراءات الجزائية بداية شهر حزيران المقبل أكد أبو جابر على "معارضة ورفض القرار بقانون جملة وتفصيلا"، مضيفا "في عهد مجلس تسيير أعمال النقابة عام 2017، واجهتنا اول اشكالية وهي تعديل قانون السلطة القضائية، وقد تم تشكيل لجنة في عهد المجلس الحالي للنقابة لكنها لم تصل الى نتائج حتى تاريخه ولا نعرف مصير اللجنة، وقد قرر مجلسنا بالإجماع عبر بيان كان بمثابة خريطة طريق مواجهة ذلك، وبالتالي لم يرى هذا القرار بقانون النور، وعلى هذا يبنى".

واكد ان القائمة ترفض "القرار بقانون، وفي حال كنا جزء من صنع القرار في مجلس النقابة، سوف نواجه التغول التشريعي برمته، والإمكانيات لذلك سيكون بداية بالحوار والتفاوض مع جهات الاختصاص، وفي حال عدم تحقيق نتائج، سنتوجه الى التصعيد النقابي المتدحرج الذي يستند الى ادوات أكثر فاعلية وانتاجية مع عدم المساس بأرزاق المحامين"

وتابع أبو جابر " ان من الخطوات التي يمكن اتخاذها كذلك توجه مجلس النقابة الى الهيئة العامة للحصول منها على تفويض لوقف العمل بشكل عام ومواجهة مُصدر القرار وليس متلقي القرار"، متابعا " نعتقد ان الرئيس ليس عدوا للنقابة وليس هو من يريد ان يمس النقابة بالقرار بقانون".

وعن تراجع حصانة المحامين، وارتفاع معدلات استدعاء المحامين من الاجهزة او توقيفهم تعسفيا ، وموقف قائمة فلسطين من ذلك والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لمواجهة ذلك قال أبو جابر " في سابقة اختطف المحامي محمد حسين من محكمة بداية صلح نابلس، قبل سنوات على اثرها واجهنا ذلك الإجراء مع مُصدر القرار واعتصمنا وطالبنا بإقالة وزير الداخلية وكان رامي الحمد الله آنذاك، وقد أفرج عنه بعد ساعات، ولذلك نحن اليوم لن ندخر جهدا للنزول الى الشارع من اجل ذلك"، لافتا الى وجود مذكرات توقيف أبرمها مجلس تسيير الأعمال 2017، ويجب الاستمرار بذلك .

وتابع أبو جابر " ان النقطة الأولى لمواجهة ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين النقابة والنيابة العامة والشرطة، بما يضمن منع توقيف اي محامي، وقد تم انجاز ذلك سابقا بتوقيع مذكرة مع النيابة والشرطة، وفي حال لم تحترم هذه الأطراف المذكرة الموقعة يتم اللجوء الى الشارع والتصعيد الميداني".



واكد أبو جابر ان "المحامي لا يشكل خطرا والتوقيف الهدف منه الاساءة للمحامي وجمهور المحامين والمواطنين"، مشيرا ان الأسلوب الحضاري هو بالتواصل مع الجهات الشريكة والحوار حوا ما جاء من بنود ونصوص في القانون، والوصول الى توقيع مذكرات تفاهم، ودون ذلك سيكون اللجوء الى التصعيد دون المساس بأرزاق المحامين.