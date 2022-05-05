محدث .. مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن في مستوطنة "إلعاد" في الداخل المحتل

وطن: قتل 3 مستوطنين واصيب اخرين في عملية طعن نفذها شاب مساء اليوم بفأس في مستوطنة "إلعاد" شرق تل ابيب.

واعلنت نجمة داود الحمراء مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، ومحاولات لانقاذ الرابع في عملية مستوطنة "إلعاد" .

وذكرت شرطة الاحتلال انه استخدمت في العملية "بلطة وإطلاق نار"

وتشتبه شرطة الاحتلال بوجود منّفذين اثنين، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وطلبت بلدية إلعاد من المستوطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم مغادرتها.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة ذكر شهود عيان أنها غادرت المنطقة.