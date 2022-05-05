جماهير غفيره تشيع جثمان والدة عميد الاسرى كريم يونس

وطن: شيعت جماهير غفيرة اليوم الخميس جثمان الحاجة صبحية يونس والدة الاسير كريم يونس الى مثواها الاخير في بلدة عارة بالمثلث بالداخل المحتل.

وانطلق الموكب من بيت الفقيدة في قرية عارة حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانها في مسجد القرية، قبل أن توارى الثرى في مقبرة عارة.

وكانت قد توفيت صباح اليوم والدة الأسير كريم يونس، علما انه كان من المقرر ان يخلى سبيله خلال اقل من ثلاثة شهور حيث تنتهي محكوميته البالغة أربعين عاما.

والأسير يونس هو واحد من بين 25 أسيرًا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014، حيث كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من القدامى، إلا أنها تنكرت للاتفاق الذي تم في حينه في إطار مسار المفاوضات.