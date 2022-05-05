اوقاف القدس: 792 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

وطن: اعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ان 792 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم منذ ساعات الصباح.

وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى بالتكبيرات، لمجموعات المستوطنين التي اقتحمت باحات المسجد، صباح اليوم الخميس، تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي شددت بدورها من إجراءات دخول المسجد الاقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.