بالأسماء.. فتح تفصل عددا من كوادرها "لمخالفتهم مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها"

وطن: أصدرت حركة فتح قراراً بفصل 35 عنصرا من كوادرها، "لمخالفتهم مبادئ الحركة والاضرار بمصالحها".

وجاء في قرارا الفصل الذي وقعه رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس: استناداً الى النظام الداخلي لحركة فتح ومبادئها، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة، وبناء على تنسيب اللجنة المركزية بتاريخ 2022/5/1 بالخصوص وتحقيقاً لمصلحة الحركة قررنا ما يلي: فصل كل التالية اسماؤهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتجريدهم من الامتيازات والمراكز الحركية كافة، لمخالفتهم لمبادئ الحركة والاضرار بمصالحها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الفصل جاء على خلفية مشاركة الكوادر "المفصولة" في الانتخابات المحلية خارج قوائم فتح.

وقد ورد من بين الأسماء المفصولة تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل الذي فاز في الانتخابات الأخيرة عقب مشاركته في قائمة انتخابية غير قائمة فتح الرسمية.

واتصلت وطن، بعدد من الناطقين باسم الحركة للتعليق على ذلك، لكنهم رفضوا. معتبرين أن هكذا قرار خاص بالحركة ويناقش في أروقتها الداخلية.

فيما يلي قائمة أسماء المفصولين: