كتب الأسير ناصر أبو سرور في وفاة والدة رفيق دربه الأسير كريم يونس:

اليوم ماتت قضية

شَيِّعوها بِأَرْبَعينَ عاماً من الانتظار

بالسَّنابِلِ

بالسَّلاسِلِ

بِقَيْدِهِ المُلَوَّن بالأَبْيَضِ والأسودِ

بالأَثْمَد

باللَيْلِ الطَّويلِ وباستحالةِ النَهارِ، اليوم

ماتت قضية

ادْفِنوها على صَدْرِهِ أو

في كَفِّهِ العتيقةِ

عِنْدَ أَوَّلِ جُرْحِهِ

أو على عَتَبةِ الزِنْزانةِ الأخيرةِ

اليوم ماتت قضية

غادِروها سَريعاً

وَخُذوا معكم عَجْزَكُم وأَنْفاسَكُم الثقيلةَ

لا

حاجةَ للمَوْتِ بِكَلامِ الرِّثاءِ، خُذوا معكم

أَوْقاتَكُم

وساعاتِكُم وأعيادكم الجميلة، اليوم

ماتت قضية

لا تَضَعوا على قَبْرِها

وَرْداً

لا تَسْرِقوا من ثَوْبِها

عِطْراً

لا تَقولوا في غِيابِها نَثْراً

أو شِعْراً

ولا تَصْنَعوا من منديلِها حينَ الهزيمةِ

رايةَ انتصار

اليوم ماتت قضية

اليوم ماتت قضية، وكريم

في حَبْسِهِ

على سَريرِهِ

يَقْبِضُ على روحِهِ، يقولُ فيها

كلاماً جميلاً

يَتَذَكَّرُ رائحَتَها في الزيارةِ الأخيرةِ

يَتَسَلَّلُ

في تَجاعيدِ وَجْهِها وَيَلْعَنُ شُهورَهُ المُتَبَقِّيَّة

اليوم ماتت قضية