الآلاف يشاركون في مسيرة العودة الـ25 بالداخل المحتل

وطن: انطلقت جماهير غفيرة من المواطنين الفلسطينيين في أراضي 48، اليوم الخميس، إلى مدخل قرية شعب في منطقة الجليل، شمالي البلاد، للمشاركة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة، التي دعت لها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات أسماء القرى المهجرة، والأعلام الفلسطينية، وارتدوا الكوفية، ورددوا هتافات مطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وتقدمت المسيرة قيادات الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وعدد من نواب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجرين في البلاد.

وتنظم المسيرة تتويجا لفعاليات إحياء الذكرى الـ74 للنكبة، وتزامنا مع احتفال دولة الاحتلال بذكرى تأسيسها، بدعم من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهيئات شعبية وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية وأطر شعبية.