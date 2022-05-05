التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الدولية

كتبت: سلام خضر مسالمة

باحثة ومحامية

نبذة تاريخية عن التحكيم وتعريفه:

ترجع أصول التحكيم الدولي إلى العصور القديمة، سواء أكان ذلك في دول الشرق أو في المدن اليونانية القديمة، فيما كان يثور بينها من منازعات سواء اكانت حدودية أو تجارية أو دينية، وتأكده نظام التحكيم في الإسلام بالنصوص القرآنية، ولكن اخذة التحكيم شكله القانوني في العصر الحديث وأسهمت في ذلك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فالتحكيم الدولي هو وسيلة من وسائل التسوية السلمية المنازعات التي تنشأ بين الدول، وقد أقرت ذلك المادة ٣٧ من اتفاقية التسوية السلمية المنازعات الدولية، والتي توصل إليها مؤتمر السلام الدولي الثاني في لاهاي عام ١٩٠٧ تعريفا سائدا لتحكيم الدولي بقولها" تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها وعلى أساس من احترام القانون وأن اللجوء إلى التحكيم ينطوي على التعهد للخضوع للحكم بحسن نيه.

وعرفه القانون الفلسطيني بأنه:( وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه) .

الطبيعة القانونية لتحكيم الدولي:

تحديد الطبيعة القانونية لتحكيم يترتب على تحديد طبيعته نتائج بالغة الأهمية تتمثل من ناحية في طبيعة المهمة التي يقوم بها المحكم، إذ يعد المحكم وكيلا عن الخصم طبقا لنظرة التعاقدية، ويعتبر المحكم قاضيا يباشر وظيفة قضائية وفقا لطبيعة القضائية، ومن ناحية أخرى فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الإرادة الذي اتفق عليه الأطراف لحسم النزاع فيما بينهم طبقا لنظرة التعاقدية، في حين أن القانون الواجب التطبيق هو قانون محل التحكيم وفقا لانصار الطبيعة القضائية، ومن ناحية ثالثة فإن قرار التحكيم يعتبر مجرد تطبيق لأحكام العقد يلتزم به الأطراف بمجرد صدوره ويكون واجب النفاذ إذا أقرته المحكمة بناء على دعوة يتقدم بها أحد الطرفين للوصول إلى حكم بتنفيذه، في حين أن أنصار الطبيعة القضائية يعتبرون أن قرار التحكيم هو حكم بالمعنى الفني وأنه واجب النفاذ بتمام صدوره ولا يحتاج إلى أي إجراء اخر .

وعلى أساس ما تم ذكره ثار جدل فقهي كبير حول الطبيعة القانونية لتحكيم الدولي وأدى ذلك إلى ظهور نوعان من النظريات أولاها النظريات الأحادية: التي تنظر إلى التحكيم من جانب احادي وتأخذ مبدأ التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم وحتى صدور الحكم، وثانيها: النظريات الثنائية التي لا تركز على الجانب الأحادي معين وتتخذ مبدأ التفسير في كل ما يتعلق بنظام التحكيم.

انواع التحكيم الدولي:

إن إرادة الأطراف هي جوهر التحكيم فهي التي تحدد مساره منذ بدايته وحتى صدور الحكم فيه، فالأطراف هم الذين يتولون حق اختيار المحكمين والإجراءات التي تتبع لحل النزاع، ونظرا لمبدأ سلطان الإرادة في عملية التحكيم أدى ذلك إلى وجود إقبال كبير على نظام التحكيم، سواء أكان ذلك من قبل الأفراد أو الدول فيما يثور بينهم من نزاعات خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي... ونظرا لتشعب وتعدد المعاملات التجارية أصبح التحكيم الوسيلة المثلى لحل النزاعات التي تثيرها مما أدى إلى تنوع التحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعات بالطرق السلمية، ومنها التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، التحكيم المؤسسي والتحكيم المستقل(الخاص).

اولا: التحكيم الاختياري: يكون التحكيم اختياريا عند استعاده إلى مبدأ سلطان الارادة، فالإرادة الحرة للطرفين هي اساس التحكيم الاختياري، فالأطراف هم الذين يختارون المحكمين ويعينون مكان التحكيم ويتفقون على القانون الواجب التطبيق، وكل هذا مسنده مبدأ سلطان الارادة، حيث أن التحكيم الاختياري يستند إلى اتفاق خاص ويستمد وجوده منه فالتحكيم يكون اختياريا إذا كان يتم بناء على إرادة الأطراف النزاع المراد عرضه على التحكيم .

ثانيا: التحكيم الاجباري: يستفاد من هذا النوع من التحكيم انعدام الإرادة وهي جوهر التحكيم، حيث أن التحكيم مصدره الاتفاق وهذا النوع( الاجباري) جاء منافيا للأصل مع العلم أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراءه تسلطا أو اكراها .

ثالثا: التحكيم الخاص: يقصد به تحكيم الحالات الخاصة، وفي هذا النوع من التحكيم يحدد أطراف النزاع المواعيد ويعينون المحكمين ويقومون بردهم أو عزلهم، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة لتحكيم، ويبقى التحكيم خاصا حتى ولو اتفق الأشخاص على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة وهيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار المنظمة أو الهيئة، فمثلا لو اتفق الأطراف على تطبيق قواعد اليونسترال يبقى التحكيم خاصا، فالعبرة في هذا النوع من التحكيم فيما يختاره الأطراف من إجراءات وقواعد خاصة لتلك الهيئة أو المنظمة، ويعد هذا التحكيم أول أنواع التحكيم وما زالت له مكانة هامة في حقل التحكيم وخاصة في النزاعات التي تقع بين الدول.

رابعا: التحكيم المؤسسي: فهذا النوع من التحكيم تتولاه منظمة أو مركز من هيئات أو منظمات أو مراكز تحكيم دائمة، وانتشر هذا النوع من التحكيم في أعقاب الحرب العالمية الاولى، وفي هذا النوع من التحكيم يتم فض المنازعة وفقا لإجراءات موضوعة سلفا، وهذه الصورة من التحكيم سائدة في منازعات التجارة الدولية وذلك لأنها تتميز بالسهولة واليسر، فهذه المنظمات يكون لديها قائمة من المحكمين من كافة الخبرات والمجالات مما تساهم في مساعدة الأطراف في اختيار المحكم المناسب، ورغم كل الإيجابيات التي يتسم بها هذا النوع من التحكيم فإن لها بعض السلبيات ومن أهمها أن هذه المنظمات والمراكز التي تتولى نشأة في كنف الدول الصناعية، حيث كانت توضع النظم واللوائح هذه المنظمات رعاية لمصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية.



