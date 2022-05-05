مستوطنون يستولون على 60 دونما لاقامة بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم

وطن: استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، تمهيدا لاقامة بؤرة جديدة، واعتدوا على اثنين من اصحاب تلك الاراضي.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى أن مستوطنين استولوا تحت تهديد السلاح على 60 دونما في منطقة "ظهر الزياح" الواقعة ما بين مستوطنتي "دانيال" و"سيدي بوعز" المقامتين على أراضي المواطنين هناك.

وأضاف أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين عيسى وحسن موسى وهما في الستينيات من عمريهما، أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين حولوا حافلة قديمة الى مطعم، ونصبوا معرشا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

(المصدر- وفا)