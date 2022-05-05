المبادرة الوطنية: شعبنا يحمي المسجد الأقصى بالمقاومة الشعبية وتواصل الاقتحامات سيؤدي لانفجار شامل



وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني يحمي المسجد الأقصى بالمقاومة الشعبية.

وأضاف البرغوثي، في بيان له، وصل وطن، الخميس، أن تواصل الاقتحامات الصهيونية سيؤدي إلى انفجار شامل يتحمل الاحتلال وحكام "إسرائيل" مسؤوليته.

وكان البرغوثي قد حذّر، أمس الأربعاء، من قيام المستعمرين المستوطنين وجيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية فيه.

يأتي تحذير البرغوثي في وقت اقتحم فيه المستوطنون تحت حراسة من شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى، مما أدى لاندلاع مواجهات بين المرابطين وجيش الاحتلال، أصيب خلالها العشرات وتم اقتحام المسجد القبلي.