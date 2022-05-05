بيت لحم: مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، منطقة برك السياحية بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، بأن نحو 500 مستوطن اقتحموا منطقة برك سليمان السياحية، وتمركزوا عند البركة الثالثة، وأغلقوا المنطقة بالكامل أمام حركة المواطنين، وأدوا طقوسا تلمودية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحاماتهم لمنطقة برك سليمان السياحية، والتنكيل بالمواطنين.