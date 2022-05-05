بعد 40 من الانتظار.. وفاة والدة عميد الاسرى كريم يونس

وطن- توفيت صباح اليوم الخميس الحاجة صبحية يونس والدة عميد الاسرى في سجون الاحتلال كريم يونس (66 عاما) وهو من بلدة عارة بالمثلث بالداخل المحتل والمعتقل منذ أربعين عاما.

ومن المقرر ان يخلى سبيله خلال اقل من ثلاثة شهور حيث تنتهي محكوميته البالغة أربعين عاما.

وظلت والدته تنتظر الإفراج عنه خلال الـ40 عاما، إلى أن توفيت صبيحة اليوم عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وقال نديم يونس، شقيق الأسير كريم بانه سيتم مساء اليوم الخميس تشييع والدته بعد صلاة المغرب في بلدتهم عارة.

وكريم يونس هو اقدم اسير في العالم ويعتقله الاحتلال منذ الأول من حزيران عام 1983، وكان تم في البدية الحكم عليه بالاعدام شنقا ثم تم بعدها تحويله للاعتقال المؤبد لفترة مفتوحة ليستقر لاحقا الحكم عليه بالسجن أربعين عاما انتظرته والدته المسنة فيها ولكن القدر سبقها قبل اقل من ثلاثة شهور على نيله الحرية