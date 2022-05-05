عكرمة صبري لوطن: المرابطون أفشلوا اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للاقصى كما خططوا له

وطن: قال الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك بان المرابطين نجحوا في افشال مخطط اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى اليوم الخميس، كما كانوا افشلوا موضوع القرابين التي خطط المستوطنون لذبحها في الاقصى خلال رمضان.

واوضح صبري في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن ان المرابطين في الأقصى اثبتوا وجودهم بالصلاة في باحات الأقصى واجبروا شرطة الاحتلال على تغيير مسارات اقتحامات المستوطنين واختصار المسافات، ونجحوا في افشال ما كان يخطط المستوطنون لتنفيذه فيما يتعلق برفع الاعلام، حيث كان المتطرف بن غفير زعم بان الالاف سيدخلون الأقصى بالاعلام.

ونوه صبري الى ان الاحتلال كان اقام العديد من الحواجز على مداخل البلدة القديمة من القدس كما ومنع الوصول الى المدينة المقدسة من الضفة، ما حال دون وصول الاف الشبان والمواطنين الى الأقصى، ولكن ورغم عدد المرابطين القليل الذين تواجدوا في الأقصى الا انهم نجحوا في احباط مخطط الاحتلال كما كان مقررا اليوم.

وحمل خطيب المسجد الأقصى حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عام يتعرض له المسجد الأقصى ما اعتداءات "لانها هي التي تحمي هؤلاء المتطرفين" كما قال.

جدير بالذكر ان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت كان أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان قيام دولة الاحتلال فيما أكدت شرطة الاحتلال بأن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحامات المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءً.